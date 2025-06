Grave malore mentre lavora in cantiere | trasportato d' urgenza in elisoccorso

Un incidente improvviso scuote il mondo dell’edilizia a Montefiascone: un operaio ha accusato un grave malore durante le ore di lavoro, costringendo i soccorritori a intervenire con urgenza. Trasportato d’emergenza in elisoccorso, la sua condizione rimane sotto stretto monitoraggio. Mentre le indagini sono in corso, si sollevano domande sulla sicurezza e sulla salute nei cantieri italiani, evidenziando l’importanza di prevenzione e attenzione continua.

Un operaio ha accusato un grave malore mentre stava lavorando in un immobile al centro di Montefiascone. E' successo ieri, 13 giugno, intorno alle 11 in un cantiere edile. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note, si trovava impegnato nelle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Grave malore mentre lavora in cantiere: trasportato d'urgenza in elisoccorso

