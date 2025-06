Grave incidente a Fiumicino auto si ribalta e precipita da un ponte | 7 feriti in codice rosso

Un episodio drammatico scuote Fiumicino: un’auto si ribalta e precipita da un ponte, coinvolgendo altre due vetture in un fronte a vale Maria. Sono sette i feriti in codice rosso, tra cui due giovani ragazze. Sul luogo dell’incidente si sono subito mobilitate quattro ambulanze e due eliambulanze, testimoniando l’urgenza e la gravità della situazione. La tragedia invita a riflettere sulla sicurezza stradale e le misure preventive. Continue to stay updated for the latest developments.

Sette feriti in codice rosso è il bilancio dell'incidente frontale tra due auto di oggi in vale Maria a Fiumicino. Una macchina è precipitata da un ponte con dentro due ragazze. Sul posto 4 ambulanze e 2 eliambulanze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

