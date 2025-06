Grattacielo in fiamme a Dubai l’inferno al Marina Pinnacle | oltre 3.800 persone evacuate Cosa è successo – Il video

Un gigantesco incendio ha devastato il Marina Pinnacle di Dubai, uno dei simboli architettonici più iconici della città. Quattro mille persone hanno dovuto evacuare in fretta e furia, mentre le fiamme si estendevano sul grattacielo da 67 piani. Dopo sei ore di intenso intervento, il rogo è stato domato, ma ancora si indaga sulle cause. La sicurezza di Dubai viene messa alla prova, sollevando interrogativi e preoccupazioni sulla gestione delle emergenze urbane.

Un vasto incendio è scoppiato nella serata di venerdì al Marina Pinnacle, noto anche come Tiger Tower, di Dubai, uno dei grattacieli della città che conta ben 67 piani. Al momento non sembrerebbero esserci vittime ma le fiamme hanno costretto all’ evacuazione tutti i 3.820 residenti. L’incendio è stato spento dopo sei ore di intervento, è ancora da chiarire cosa possa averlo innescato. Non è la prima volta che il Marina Pinnacle prende fuoco. June 14, 2025 Le operazioni di evacuazione e i precedenti incendi. Tutti i 3.820 residenti dei 764 appartamenti del Marina Pinnacle – ha fatto sapere il Dubai Media Office – sono stati evacuati in sicurezza dopo l’incendio scoppiato nella tarda serata di venerdì. 🔗 Leggi su Open.online

