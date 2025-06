Grandine in arrivo sull’Italia | prepariamoci al cambiamento

L'estate italiana si prepara a rivoluzionare il suo scenario: da domenica 15 giugno, un’imponente goccia fredda atlantica porterà temporali e grandinate su molte regioni. Dopo giorni di caldo record, le condizioni atmosferiche cambieranno drasticamente, creando un mix di fenomeni estremi. Gli esperti ci avvertono: è fondamentale prestare attenzione agli aggiornamenti meteo, perché la situazione potrebbe evolvere rapidamente in modo imprevedibile.

