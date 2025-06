Grande Fratello Alfonso Signorini vorrebbe Ilary Blasi come opinionista? L' indiscrezione

Se le indiscrezioni si rivelassero esatte, la prossima edizione del Grande Fratello si preannuncia ancora più coinvolgente con Ilary Blasi affianco ad Alfonso Signorini come opinionista. Una coppia già amata dal pubblico, pronta a portare entusiasmo, stile e un tocco di glamour in ogni puntata. Ma qual è la verità dietro questa suggestiva proposta? Restate con noi per scoprirlo!

Secondo una recente indiscrezione, per la prossima edizione del GF, Alfonso Signorini vorrebbe Ilary Blasi come opinionista!.

