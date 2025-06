Grande Fratello Alfonso Signorini vorrebbe Ilary Blasi al suo fianco

Il mondo dello spettacolo è in fermento: dopo tante voci e indiscrezioni, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un sorprendente ritorno di Ilary Blasi in televisione, questa volta come opinionista al fianco di Alfonso Signorini nel prossimo Grande Fratello. Un ruolo inedito che potrebbe regalare nuove emozioni e dinamiche alla celebre casa più spiata d’Italia. Ma sarà davvero così? La risposta si avrà presto, mentre il countdown verso la nuova edizione continua.

Ilary Blasi potrebbe tornare in tv in un ruolo per lei inedito: secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice potrebbe affiancare Alfonso Signorini nella prossima edizione del Grande Fratello come opinionista. Alfonso Signorini, la prossima opinionista del GF sarà Ilary Blasi?. Manca ancora qualche mese all’inizio della prossima edizione del Grande Fratello ma si sta già parlando da tempo di chi potrebbe affiancare Alfonso Signorini nella sua prossima avventura. Mentre il conduttore sarebbe già alla ricerca dei nuovi concorrenti del reality – famosi e non come nell’edizione che si è appena conclusa – cominciano a circolare le prime indiscrezioni sui nuovi opinionisti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello, Alfonso Signorini vorrebbe Ilary Blasi al suo fianco

