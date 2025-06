Grande Fratello 2025 Ilary Blasi torna in un’altra veste? Gianmarco Steri nella Casa?

Il mondo del Grande Fratello 2025 si anima di rumors e sorprese, con Ilary Blasi pronta a riappropriarsi di nuovi ruoli e Gianmarco Steri che ambisce a varcare la mitica porta rossa. Le voci di un possibile ritorno della showgirl romana come opinionista o conduttrice, affiancata da Alfonso Signorini, alimentano l'anticipazione. Ma cosa ci riserverà questa prossima edizione? Il mistero è tutto da svelare.

Si rincorrono le voci su un possibile ritorno della showgirl romana, in qualità di opinionista, al fianco di Alfonso Signorini, come conduttore, nel reality show che qualche anno fa li ha visti nei ruoli opposti. Invece, l'ex tronista di Uomini e Donne starebbe provando il tutto per tutto per varcare la porta rossa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Grande Fratello 2025, Ilary Blasi torna in un’altra veste? Gianmarco Steri nella Casa?

