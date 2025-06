Grande festa per i 109 anni di Elvira Bravi | la nonnina delle Marche

Una storia di resilienza e amore che ha attraversato un secolo, testimoniando la forza di una donna straordinaria. La festa a Falerone è stata un tributo emozionante a questa nonnina delle Marche, simbolo di saggezza e determinazione. Con i suoi 109 anni, Elvira Bravi incarna valori che ispirano intere generazioni, ricordandoci che la vera longevità si misura anche nella ricchezza di esperienze condivise.

Grande festa a Falerone per Elvira Bravi, che il 12 giugno, ha compiuto 109 anni. Una delle donne più longeve delle Marche, Elvira ha attraversato due guerre, una pandemia e i cambiamenti profondi dell'Italia, restando sempre fedele alla sua identità semplice e laboriosa. Nata in una famiglia di mezzadri, seconda di tre sorelle, Elvira perde il padre a soli cinque anni, morto in un incidente agricolo. È la madre a crescere da sola le figlie, trasmettendo loro i valori del lavoro e della resilienza. Già a 10 anni, Elvira partecipa alla mietitura nei campi e durante l'inverno si dedica, con madre e sorelle, alla tessitura dei corredi per le ragazze del paese.

