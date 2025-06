GP del Canada | bene Russel Leclerc a muro

Il GP del Canada a Montreal si sta rivelando un weekend all’insegna dell’incertezza e delle sorprese, con Russell che guida le libere e Leclerc protagonista di un incidente a muro. La decima tappa del Mondiale di Formula 1 promette emozioni fino all’ultimo giro, tra colpi di scena e prestazioni sorprendenti. Resta con noi per seguire tutte le novità di questa emozionante corsa!

Weekend incerto e ricco di colpi di scena a Montreal, dove si corre il GP del Canada, decima prova del Mondiale di Formula 1. Nella seconda sessione di prove libere, il miglior tempo è andato a George Russell su Mercedes, che ha fermato il cronometro sull’1:12.123, precedendo di appena 28 millesimi la McLaren di Lando . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - GP del Canada: bene Russel, Leclerc a muro

In questa notizia si parla di: canada - bene - russel - leclerc

F1, Lance Stroll recupera per il GP del Canada: “Mi sento bene adesso, ho risolto il problema” - Lance Stroll torna in pista con rinnovata energia per il GP del Canada, il suo Gran Premio di casa a Montreal.

Tra possibili malumori di Charles Leclerc e un Frederic Vasseur sempre più in discussione, il week-end del Gran Premio del Canada per la Ferrari non poteva probabilmente iniziare in maniera più turbolenta. L'avvio di stagione, deludente e al di sotto delle as Vai su Facebook

F1, a Montreal disastro Leclerc; DIRETTA F1, GP Bahrain 2025: LIVE qualifiche - POLE; F1 Gp Silverstone, i risultati delle qualifiche: Russell in pole davanti a Hamilton e Norris. Sainz 7° e Leclerc 11°.

F1 Gp Canada prove libere a Russell davanti a Norris e un buon Antonelli. Hamilton 8° con graining, incubo Leclerc - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp del Canada, decima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Gilles Villeneuve di Montreal ... Secondo sport.virgilio.it

GP Canada, FP2: Russell precede Norris e Antonelli, Hamilton 8°. Leclerc non gira - Al termine del venerdì di Montréal è Russell a dettare il passo dopo la sessione orfana di Leclerc; Norris e Antonelli primi inseguitori, Hamilton 8° ... Lo riporta autosprint.corrieredellosport.it

F1 Gp Canada: le prove libere, il risultato. Russell il più veloce davanti a Norris e Antonelli. Leclerc non gira, Hamilton 8° - Max deve stare attento: alla prossima infrazione può saltare una gara ... Scrive corriere.it