Governo Santanchè | Andiamo avanti uniti e orgogliosi dei traguardi raggiunti

In un momento di sfide e opportunità, la ministra Daniela Santanchè ci invita a guardare al futuro con orgoglio e unità. Riconoscendo i meriti del governo Meloni, anche i media internazionali lodano la nostra leadership. È il momento di consolidare i risultati ottenuti e proseguire insieme sulla strada del progresso, forte della consapevolezza che l’unità è la chiave per costruire un’Italia sempre più forte e sostenibile.

Daniela Santanchè ROMA – “Anche i quotidiani internazionali come Le Figaro riconoscono al Presidente Meloni il grande successo della sua leadership e del suo governo. Andiamo avanti uniti e orgogliosi dei traguardi raggiunti”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook la ministra del turismo Daniela Santanchè. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Governo, Santanchè: “Andiamo avanti uniti e orgogliosi dei traguardi raggiunti”

Santanchè: “Il governo Meloni è il primo esecutivo nella storia d’Italia a dare centralità al turismo” - Il governo Meloni si distingue come il primo nella storia italiana a mettere il turismo al centro della propria agenda, riconoscendone il ruolo strategico per l'economia del Paese.

