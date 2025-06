Governare la fragilità Garofali e Mattarella Jr alla prima di Open Imt

La Scuola Alti Studi IMT di Lucca ha dato il via alla serie “Open IMT”, un evento dedicato al pubblico e alle grandi tematiche di attualità. Ieri, nella suggestiva cornice della Cappella Guinigi, è stato presentato il libro di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella, un’occasione unica per esplorare le fragilità della governance moderna e il ruolo delle istituzioni nel garantire stabilità e fiducia. Un appuntamento imperdibile che promette di stimolare riflessioni profonde e approfondite.

LUCCA La Scuola Alti Studi IMT di Lucca ha inaugurato primo appuntamento nell’ambito dell’iniziativa “ Open Imt ”, iniziativa rivolta al pubblico sulle tematiche di interesse generale. Ieri, nella Cappella Guinigi del complesso di San Francesco, è stato presentato il libro di Roberto Garofoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato e Bernardo Giorgio Mattarella, ordinario di diritto amministrativo alla Luiss Guido Carli, dal titolo “ Governare le fragilità. Istituzioni, sicurezza nazionale, competitività ” (Mondadori, 2025). A fare gli onori di casa il rettore Lorenzo Casini che, nella sua breve presentazione, ha sottolineato come "il libro mi ha ricordato Italo Calvino quando coniò la formula dello scaffale ipotetico; in realtà questa pubblicazione è interessante perché tocca aree multidisciplinari, dall’economia alla cybersecurity e finanche le neuroscienze, e rappresenta una guida importante per entrare all’interno della macchina della pubblica amministrativa, con elementi di approfondimento". 🔗 Leggi su Lanazione.it