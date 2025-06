Gottardi Orsi Toth sono in finale ad Alanya | l’Italia vola ancora in alto! Scampoli Bianchi per il terzo posto

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth brillano ad Alanya, conquistando la finale del Challenge e confermandosi tra le migliori coppie della stagione. Dopo tre quarti posti nei tornei Elite, le atlete italiane dimostrano ancora una volta il loro talento e determinazione. L’ultima sfida, un derby tutto azzurro, ha visto le coppie affrontarsi con grinta, portando l’Italia a volare alto nel panorama internazionale. Ora, è il momento di scoprire se...

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si prendono la finale del Challenge di Alanya e si confermano uno dei top team di questa prima parte della stagione dopo i tre quinti posti nei tornei Elite. La coppia azzurra è passata per l’ ennesimo derby per conquistare l’atto conclusivo dell’importante torneo turco. In semifinale infatti si sono affrontate le due coppie azzurre con ScampoliBianchi che hanno dovuto alzare bandiera bianca e andranno a disputare una prestigiosa finale per il terzo posto che certifica la crescita e l’ottima condizione del beach volley femminile italiano. Nei quarti di finale le due coppie azzurre hanno vinto in due set. 🔗 Leggi su Oasport.it