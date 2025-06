Google va oltre le AI Overview | arrivano le panoramiche audio nei risultati di ricerca

Google rivoluziona ancora una volta la tua esperienza di ricerca: oltre alle AI Overview, arrivano le panoramiche audio nei risultati, offrendo un modo più coinvolgente e immediato per scoprire le informazioni. Questo innovativo strumento di intelligenza artificiale promette di rendere le ricerche più intuitive e dinamiche, avvicinando gli utenti a contenuti più ricchi e interattivi. Preparati a vivere un futuro digitale ancora più immersivo e intelligente.

Un nuovo strumento di IA punta a migliorare la ricerca Google: il colosso di Mountain View ha appena annunciato le Audio Overviews.

