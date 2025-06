Goodhairday | Elizabeth Hurley dea delle dee dalla chioma per sempre glamour

Good Hair Day: Elizabeth Hurley, la dea delle dive, incarna il segreto di una chioma sempre glamour e impeccabile. Vi siete mai chiesti come un'icona di stile mantenga capelli e fascino inalterati nel tempo? La risposta si nasconde in abitudini di bellezza e cura costante, che fanno di Elizabeth un modello senza età. Scopriamole insieme e lasciamoci ispirare dalla sua eleganza senza tempo.

Vi siete mai chiesti come un'attrice glamour mantenga nel tempo i suoi capelli sempre in perfette condizioni? E non solo, perché Elizabeth Hurley non sfoggia da decenni solo una chioma folta e invidiabile, ma anche un aspetto favoloso. Sessant'anni compiuti il 10 giugno, dal 1994 (ovvero si da quando sfoggiò il celebre Pin dress) la diva continua a lasciare a bocca aperta.

