Goodbye Marco pubblica Monolocale | il nuovo EP

Goodbye Marco lancia il suo nuovo EP, "Monolocale", disponibile dal 13 giugno su tutte le piattaforme digitali grazie ad ADA Music. Nato in un contesto urbano difficile, questo lavoro trasmette il senso di resilienza e speranza che si cela dietro uno spazio ristretto ma ricco di significato. Un viaggio musicale che riflette l’esperienza di chi lotta quotidianamente per trovare un equilibrio tra sogni e realtà . La musica diventa così il rifugio e la voce di chi non si arrende.

Monolocale è il nuovo EP di Goodbye Marco, disponibile dal 13 giugno su tutte le piattaforme digitali, con distribuzione ADA Music. Un lavoro nato in un contesto urbano difficile, dove il monolocale – spazio minimo, ma proprio – diventa simbolo di sopravvivenza emotiva. Il disco nasce dall’esperienza diretta dell’artista: vivere a Milano, in una cittĂ percepita come distante e caotica, tra affitti insostenibili, precarietĂ e mancanza di riferimenti stabili. Il monolocale, in questo senso, non è solo una casa, ma un modo per restare a galla, per ritagliarsi uno spazio sicuro, lontano dalle dinamiche frenetiche che caratterizzano la metropoli. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Goodbye Marco pubblica Monolocale: il nuovo EP

