Golf | US Open 2025 Sam Burns vola e guida a metà torneo Fuori tutti gli italiani

Sam Burns vola alto e guida con autorità al US Open 2025 all’Oakmont, portando a casa un impressionante -5 nel secondo giro. Tra sfide tecniche e condizioni avverse, il suo talento brilla, lasciando gli avversari in difficoltà e alimentando l’attesa per il weekend. Per lui, la strada verso il titolo è ormai tracciata, ma niente è ancora deciso: il sogno di conquistare il grande trofeo è più vivo che mai.

Non si è ancora concluso il secondo giro dello US Open 2025 all’Oakmont Country Club, poiché l’oscurità ha consigliato alle 20:15 locali (le 2:15 in Italia) la conclusione anticipata di ogni questione. Una cosa è però sicura: al comando c’è uno strepitoso Sam Burns, che tra le difficoltà del percorso e quelle imposte dalle condizioni intorno a lui tira fuori un magistrale -5, risultando tra i soli sette sotto il par della giornata. Per lui, cinque successi sul PGA Tour (dal quale è però a digiuno dal 2023), score totale di -3. Sono solo in due a girare sotto il par dopo metà torneo, e sono l’altro USA J. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: US Open 2025, Sam Burns vola e guida a metà torneo. Fuori tutti gli italiani

In questa notizia si parla di: open - burns - fuori - golf

Golf: US Open 2025, Sam Burns vola e guida a metà torneo. Fuori tutti gli italiani; Golf: tris azzurro allo US Open con Migliozzi, Edoardo Molinari e Pavan; Golf: Matteo Manassero, Open di Spagna per confermarsi. Sette azzurri nel feudo di Rahm.