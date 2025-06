Gli ideali irrealistici e l' urgenza nucleare di una guerra inevitabile

Gli ideali irrealistici e l'urgenza nucleare di una guerra inevitabile ci pongono di fronte a un nuovo e inquietante scenario: ora assistiamo a un conflitto convenzionale in Medio Oriente, che sembrava solo un'ombra lontana. Nonostante i tentativi di diplomazia ipocrita di nascondere la verità, quando un regime decide unilateralmente di aggredire, tutto si svela con crudezza. È il momento di guardare in faccia la realtà e riflettere sulle conseguenze di questa escalation globale.

Ora abbiamo una guerra convenzionale anche in Medio Oriente. Non che se ne sentisse la necessità, ma era inevitabile, come quella in Ucraina. L'ipocrisia diplomatica ha cercato per anni di nascondere la realtà, ma quando una nazione (o il suo regime) decide aggressivamente qualcosa che un'altra. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Gli ideali irrealistici e l'urgenza nucleare di una guerra inevitabile

In questa notizia si parla di: guerra - inevitabile - ideali - irrealistici

Leone XIV riceve le Chiese Orientali: “La guerra non è mai inevitabile, ogni mio sforzo sarà per la pace” - Nel cuore del Giubileo delle Chiese orientali, Leone XIV esprime un potente messaggio di pace. Tra canti solenni e incensi antichi, il Papa sottolinea che la guerra non è mai inevitabile, rivolgendo un appello sincero ai leader del mondo.

Gli ideali irrealistici e l'urgenza nucleare di una guerra inevitabile.

Guerra in Ucraina, la Russia gela il Papa e Meloni: “irrealistici” negoziati in Vaticano, Kiev rilancia con la Svizzera - Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha gelato oggi le speranza e gli auspici della Santa Sede e di Papa Leone XIV ... Segnala msn.com

La lezione dei Papi. È l'infuriare della guerra a gridare la pace inevitabile - Di fronte ad armi nucleari e sofisticatissime, è necessario educare alla pace: «Non guerra inevitabile, ma pace inevitabile», argomentava, e non più «se vuoi la pace prepara la guerra», ma ... Si legge su avvenire.it

La guerra inevitabile - Chi, come il nostro premier Renzi, si affida all’Onu e alla sua contestata inconcludenza ... Come scrive quotidiano.net