Gli incidenti aerei e il ruolo dei piloti sono al centro di un dibattito sempre più acceso, mentre le indagini sull’Air India continuano a far luce su possibili responsabilità. Antonio Chialastri, pilota e specialista di human factor, sottolinea come il settore stia attraversando una fase di trasformazione cruciale. I recenti crolli del titolo Boeing riflettono preoccupazioni crescenti sulla sicurezza e sulla formazione. Intanto...

Non vuole parlare del disastro dell’Air India, su cui sono ancora in corso le indagini per accertare le eventuali responsabilità. Ma Antonio Chialastri, pilota di linea ed esperto di human factor, docente presso il Centro studi trasporto aereo sicurezza e ambiente, ammette che qualcosa, sul fronte del trasporto aereo, sta cambiando. Ieri, il titolo della Boeing ha registrato un ulteriore calo sul mercato americano, perdendo circa il 2%. Intanto, l’ente dell’aviazione civile indiana (Dgca) ha disposto ispezioni straordinarie dal 15 giugno "fino a nuovo ordine" su tutti i Boeing 787-8 e 787-9 Dreamliner prima dell’autorizzazione al decollo dal Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli aerei che cadono e il caso piloti. L’esperto: "Formazione inadeguata"

