Gladys & Gentlemen in concerto alla Festa della musica di Pisa

Preparati a vivere una serata indimenticabile sotto le stelle! Sabato 21 giugno, i Gladys & Gentlemen scaldano Pisa con il loro concerto alla prima Festa della Musica, portando energia, ritmo e allegria nella suggestiva cornice di Piazza dei Cavalieri. Un evento imperdibile per gli amanti della buona musica e del divertimento, che ti accompagnerà in un viaggio sonoro senza confini. Non lasciarti sfuggire questa emozionante esperienza!

