Giustiziato con iniezione letale il 57enne Stephen Stanko | uccise un amico e strangolò la compagna

Nel cuore della Carolina del Sud, la giustizia ha fatto il suo corso, mettendo fine alla lunga battaglia legale di Stephen Stanko. Condannato due volte per crimini atroci, il suo destino si è compiuto con l'iniezione letale nel carcere di Columbia. Un caso che solleva ancora domande sulla pena di morte e sulla nostra società. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

È stato giustiziato con un'iniezione letale nel carcere di Columbia, in Carolina del Sud, il 57enne Stephen Stanko, condannato a morte due volte. Nel 2005 l'uomo aveva assassinato un amico, al quale poi aveva sottratto del denaro, e nello stesso giorno aveva strangolato la compagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

