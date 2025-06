Giuseppe Conte accusa Netanyahu di genocidio a Gaza e critica l' escalation militare

Giuseppe Conte non ha esitato a condannare l'azione di Netanyahu, accusandolo di genocidio a Gaza e di un’escalation militare irresponsabile. La sua allerta si estende oltre i confini israeliani, preoccupato per le ripercussioni in Medio Oriente e in Europa, dove il silenzio e le divisioni paiono amplificare i rischi di un conflitto globale. Un monito forte per un futuro incerto, che richiede attenzione e azione immediata.

"Stiamo assistendo a un'escalation, ormai Netanyahu sta riscrivendo il diritto internazionale a suo piacimento. Sta realizzando un genocidio a Gaza e da ultimo ha attaccato infrastrutture strategiche in Iran. Noi ci chiediamo quale sarà il futuro. Sicuramente rischia di incendiare l'intero Medio Oriente con strascichi anche e quindi grande pericolo anche in Europa. L'Europa frattanto è afona, si divide". Lo ha detto a Salerno il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. " Tajani aveva detto che non era previsto un attacco, dopo poche ore è stato smentito. Meloni invece è sempre lì, alla ricerca di capire quale sarà la prossima mossa di Trump per schierarsi ovviamente a suo favore, a favore degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giuseppe Conte accusa Netanyahu di genocidio a Gaza e critica l'escalation militare

