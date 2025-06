Giulia Farnese e il liocorno | la regina di Roma nei secoli del desiderio

immerso in un turbinio di potere e passione, tessendo intrighi che avrebbero segnato il destino della Chiesa e della città eterna. Tra mitologia, politica e desiderio, Giulia Farnese emerge come una figura enigmatica, avvolta da un’aura di purezza e mistero. La sua storia, intrecciata con quella del celebre pittore, ci invita a scoprire un’epoca di grandi contrasti e passioni soavi. Un viaggio nel cuore di Roma, tra regine, cardinali e sogni proibiti.

Raffaello Sanzio, con il suo celebre dipinto La dama con il liocorno, volle forse restituire un’aura di castità e purezza alla figura di Giulia Farnese, che fu considerata la “regina di Roma” fino al 1503, anno della morte di Papa Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia. Facendo un salto indietro in quel secolo, prima ancora della scoperta delle Nuove Indie, il trentenne Rodrigo, già cardinale e vicecancelliere della Santa Romana Chiesa, si era fatto segnalare una locanda famosa per la buona cucina e per le dolci compagnie. Si trattava della Locanda della Vacca, situata lungo il vicolo del Gallo, rinomata per la carne bovina e gestita da una donna affascinante e prosperosa: Vannozza Cattanei, originaria di Mantova, figlia di Mechina e vedova del pittore Jacopo Cattanei, di modesta nobiltà. 🔗 Leggi su Lortica.it