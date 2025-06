Giugno Musicale il ‘Maestro’ Kutznetsov al Castello Medievale

Prepariamoci a vivere un momento magico nel suggestivo scenario del Castello Medievale di Montecchio Emilia. Oggi alle 18, il talento straordinario di Artem Kutznetsov, vincitore del prestigioso Premio Internazionale Chopin di Roma 2024, incanterà il pubblico con le sue interpretazioni uniche. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica classica e non solo, che arricchisce il cartellone del Giugno Musicale 2025. Non mancate a questa serata indimenticabile!

Proseguono gli appuntamenti del Giugno Musicale a Montecchio Emilia, rassegna organizzata dal Comune di Montecchio Emilia e dalla Fondazione Giovannini con sei concerti a cura di Andrea Talmelli, tutti gratuiti. Oggi alle ore 18, nel cortile interno del Castello Medievale, si svolgerà uno dei concerti più attesi del cartellone del 2025: si esibirà infatti il pianista Artem Kutznetsov, vincitore del Premio Internazionale Chopin di Roma 2024. In programma musiche di Haydn, Granados, Liszt e Rachmaninov. Pianista russo di Balasho, Artem Kutznetsov ha vinto il Premio Internazionale Chopin di Roma nel 2024 e vive e opera prevalentemente in Texas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giugno Musicale, il ‘Maestro’ Kutznetsov al Castello Medievale

