Giugliano trovato con una pistola in casa | arrestato 33enne

Una scoperta che scuote la tranquillità di Giugliano: durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato e arrestato Matteo Svolazzo, 33 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a misura cautelare. La presenza di una pistola in casa solleva ancora più interrogativi sulla sicurezza della comunità. Questo episodio evidenzia quanto sia fondamentale mantenere controlli serrati per garantire la serenità dei cittadini.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di GiuglianoVillaricca hanno tratto in arresto Matteo Svolazzo, 33 anni, residente a Giugliano e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, classe 1992, era già sottoposto a una misura cautelare nell’ambito di un’altra indagine. Durante una perquisizione domiciliare, i . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, trovato con una pistola in casa: arrestato 33enne

In questa notizia si parla di: giugliano - trovato - pistola - casa

L'#INCENDIO A #GIUGLIANO - “Hanno bruciato la mia casa. Ora devo scappare da qui, altrimenti vengono certe persone e mi ammazzano”, sono queste le parole di Adrian Vai su Facebook

Ho paura, mi minacciano: chiede aiuto al 112, ma i carabinieri gli trovano in casa una piazza di spaccio; Fermato con una pistola in casa a Giugliano, assolto ‘Lelluccio ‘o sossio’; Omicidio Suzzara (Mantova), trovato un revolver nascosto in beautycase.

Giugliano, spara contro la porta e si barrica in casa: arrestato 40enne - hanno trovato un uomo che ha puntato contro di loro una pistola per poi barricarsi in casa; inoltre, dall’interno dell ... Si legge su ilmattino.it

Aveva una pistola in casa, donna presa dalla polizia a Giugliano - Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di una donna a Giugliano in Campania (Napoli) dove hanno rinvenuto una pistola Titan cal 6. Segnala ansa.it

Paura a Giugliano, si barrica in casa e minaccia i poliziotti con una pistola - appena fuggito dalla finestra di casa sua: suo fratello, ha detto, lo aveva minacciato con una pistola e la notte precedente aveva sparato ... Lo riporta fanpage.it