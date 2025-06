Giugliano al via l’Ottava in onore di Maria SS della Pace | tra fede memoria e denuncia sociale

Giugliano si prepara a vivere intensamente l’Ottava in onore di Maria SS. della Pace, un evento che unisce fede, memoria e denuncia sociale. Con la celebrazione della Santa Messa nel Santuario dell’Annunziata, la comunità si ritrova per rinnovare il suo legame con la devozione e riflettere sulle sfide del nostro tempo. Un momento di spiritualità e impegno che promette di rafforzare i valori condivisi e l’unità cittadina.

Con la celebrazione della Santa Messa nel Santuario dell'Annunziata ha preso ufficialmente il via l'Ottava dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Pace. Un momento solenne che ha richiamato la comunità giuglianese alle radici della propria devozione, segnando la conclusione di una settimana intensa di appuntamenti religiosi e popolari.

