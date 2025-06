Giubileo della Madonna delle Grazie tutto pronto per la 25° celebrazione

Il 25° Giubileo della Madonna delle Grazie si avvicina, promettendo un momento di profonda spiritualità e di unione comunitaria. La città si prepara con entusiasmo a vivere questa celebrazione storica, che arricchirà il cuore di fedeli e visitatori. Un appuntamento imperdibile che rafforzerà i legami di fede e tradizione, lasciando un segno indelebile nel cammino spirituale di tutti. La devozione è pronta a risplendere: non mancate!

È attesa e intensa la preparazione spirituale e comunitaria per il 25° Giubileo della “Madonna delle Grazie”, evento centrale nella tradizione religiosa della città, che si svolgerà dal 19 giugno al 2 luglio 2025. Il programma, ricco di appuntamenti liturgici, processioni e momenti di preghiera. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Giubileo della “Madonna delle Grazie”, tutto pronto per la 25° celebrazione

In questa notizia si parla di: giubileo - madonna - grazie - tutto

#Pontecorvo – Tutto pronto per il 25° #Giubileo della “Madonna delle Grazie”: celebrazioni dal 19 giugno al 2 luglio | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #madonnadellegrazie Vai su Facebook

Pontecorvo, tutto pronto per il 25° Giubileo della “Madonna delle Grazie; Pontecorvo - Tutto pronto per il 25° Giubileo della Madonna delle Grazie: celebrazioni dal 19 giugno al 2 luglio; Giubileo 2025: a Monza il pellegrinaggio interiore alla Madonna delle Grazie.

Tutto pronto a Pontecorvo per il XXV Giubileo della “Madonna delle Grazie”: celebrazioni dal 19 giugno al 2 luglio - Pontecorvo – È attesa e intensa la preparazione spirituale e comunitaria per il 25° Giubileo della “Madonna delle Grazie”, ... Riporta ilpuntoamezzogiorno.it

Pontecorvo, 25° Giubileo della “Madonna delle Grazie”: celebrazioni dal 19 giugno al 2 luglio - È attesa e intensa la preparazione spirituale e comunitaria per il 25° Giubileo della “Madonna delle Grazie”, evento centrale nella tradizione religiosa della città, che si svolgerà dal 19 giugno al 2 ... Si legge su informazione.it

Giubileo 2025: a Monza il “pellegrinaggio interiore” alla Madonna delle Grazie - The post Giubileo 2025: a Monza il “pellegrinaggio interiore” alla Madonna delle Grazie appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. Da msn.com