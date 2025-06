Giro d’Italia Next | Sfida tra Vf Group Bardiani e Team Beltrami

Il Giro d’Italia Next si prepara a infiammare gli appassionati con una sfida emozionante tra Vf Group Bardiani e Team Beltrami, due eccellenze del nostro territorio. Con un percorso che attraversa Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, questa corsa rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione di orgoglio locale. La Vf Group Bardiani schiera il reggiano..., pronto a dare il massimo per scrivere una nuova pagina di gloria.

Lo sguardo verso il domani, inseguendo sogni di gloria. È il Giro d'Italia Next, che parte domani con la partecipazione di due squadre del nostro territorio: la Vf Group Bardiani Csf Faizanè e il Team Beltrami Tsa Tre Colli. La corsa tocca Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte, con partenza domenica da Rho per poi concludersi il 22 giugno a Pinerolo, dopo otto tappe per un totale di 1030 chilometri. La Vf Group Bardiani schiera il reggiano Federico Biagini, Lorenzo Conforti, Luca Paletti, Matteo Scalco e Filippo Turconi. Il gruppo è guidato dal direttore sportivo Mirko Rossato. "La nostra squadra è composta da atleti con esperienza e consapevolezza dei propri mezzi.

