Giro di Svizzera | Elisa Balsamo trionfa allo sprint nella terza tappa! Reusser ancora leader

Elisa Balsamo brilla ancora una volta al Giro di Svizzera 2025, conquistando con classe e sprint la terza tappa da Oberkirch a Küssnacht. La sua vittoria mette in luce il talento di questa straordinaria atleta, che si afferma come protagonista indiscussa di questa edizione. La gara, dominata dalla fuga di Faulkner, si è conclusa con l’emozionante sprint finale. Resta da scoprire cosa riserveranno le prossime tappe di questa emozionante corsa ciclistica.

Elisa Balsamo sale in cattedra in occasione della terza tappa del Giro di Svizzera 2025 femminile. La ciclista della Lidl-Trek ha infatti fatto sua la frazione di 123,1 km con partenza da Oberkirch ed arrivo a Küssnacht, imponendosi allo sprint. La gara è stata contrassegnata quasi nella sua interezza dalla fuga in solitaria della nordamericana Kristen Faulkner (EF Education-Oatly), comunque ben controllata dal gruppo, il quale le ha concesso un vantaggio massimo di due minuti, per poi riprenderla quando mancavano 35 km al traguardo. Da lì si sono susseguiti diversi tentativi di allungo, non andati a buon fine. 🔗 Leggi su Oasport.it