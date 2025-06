Giro del Delfinato oggi | Pogacar stacca ancora Vingegaard Evenepoel a picco Classifica e ordine d’arrivo tappa 7

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con un sorpasso clamoroso che potrebbe decidere il destino della corsa. Oggi, a Valmeinier 1800, Tadej Pogacar ha ancora una volta dimostrato di essere imbattibile, distanziando Vingegaard e lasciando tutti a bocca aperta. La sfida tra i grandi si infiamma, mentre gli ultimi km promettono emozioni che resteranno nella storia. La lotta per il podio è più accesa che mai, e il finale di questa tappa sarà ricordato a lungo.

Valmeinier 1800 (Francia), 14 giugno 2025 - La tappa 7 del Giro del Delfinato 2025 vede Tadej Pogacar calare un tris che sa quasi di ipoteca della vittoria finale. Come un po' da copione, lo sloveno parte sull'ultima salita di giornata, per la precisione a 11,5 km dal traguardo, e stacca i rivali, seppur con qualche differenza rispetto a ieri: se Remco Evenepoel naufraga ancora presto, stavolta Jonas Vingegaard resta a distanza di sicurezza e nel finale, con uno sforzo molto al limite, addirittura si fa molto vicino al campione iridato, che comunque appone l'ennesimo sigillo su una corsa di cui è sempre più padrone e lo fa mollando qualcosa negli ultimi 300 metri, come aveva preannunciato ieri anche con il fine di provare già a conservare energie in vista del Tour de France 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato oggi: Pogacar stacca ancora Vingegaard, Evenepoel a picco. Classifica e ordine d’arrivo tappa 7

In questa notizia si parla di: giro - delfinato - pogacar - tappa

Infortunio per Van Der Poel: in dubbio il Giro del Delfinato e il Tour de France - Mathieu Van Der Poel si trova in una situazione precaria dopo un infortunio subito in una gara di mountain bike.

TAPPA E MAGLIA PER POGACAR AL DELFINATO: CROLLA EVENEPOEL Prova di forza di Tadej Pogacar nella sesta tappa del Giro del Delfinato, lo sloveno stacca Vingegaard, vince la tappa e guadagna abbastanza per prendere la maglia gialla. Male Eve Vai su Facebook

Capolavoro di Tadej Pogacar nella 6ª tappa del Giro del Delfinato. Una lezione vera inflitta alle prime salite del Delfinato. Gli avversari, in vista del Tour de France, sono avvisati. Vai su X

LIVE! Pogacar sfida Evenepoel e Vingegaard a crono, come cambia la classifica?; Giro del Delfinato oggi: Pogacar stacca ancora Vingegaard, Evenepoel a picco. Classifica e ordine d’arrivo tappa 7; Pogacar fa novantotto: lo sloveno vince a Valmeinier 1800 e ipoteca il Giro del Delfinato.

Giro del Delfinato: Pogacar vince la 7^ tappa ed è ancora leader - Sempre e solo Tadej Pogacar: il campione della UAE Emirates vince la terza frazione nella corsa francese, mantiene la maglia gialla e si avvicina al trionfo finale. Secondo sport.sky.it

Giro del Delfinato 2025 - Tadej Pogacar vince la settima tappa con arrivo a Valmeinier davanti a Jonas Vingegaard - Dopo lo show nella primissima frazione e la dimostrazione di forza a Combloux, Tadej Pogacar completa una fantastica tripletta sulle strade ... Da eurosport.it

Delfinato, Pogacar vince la penultima tappa - Tadej Pogacar ha conquistato in solitaria la vittoria nella tappa regina del Critérium del Delfinato a Valmeinier 1800, consolidando la maglia gialla alla vigilia dell'arrivo finale. Secondo ansa.it