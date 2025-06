Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Grand-Algueblanche-Valmeinier; orari percorso favoriti Pogacar all’attacco della tappa regina

Il Giro del Delfinato 2025 si appresta ad accendere le emozioni nella sua settima tappa, con la grande domanda: Pogacar manterrà il vantaggio e punterà alla vittoria finale? Dopo la spettacolare fuga a Combloux, i ciclisti si preparano ad affrontare un percorso ricco di sfide, tra tre duri saliscendi. La frazione partirà da... Resta sintonizzato per scoprire chi dominerà questa tappa regina e avvicinerà il traguardo a una possibile consacrazione.

Il Giro del Delfinato 2025 è pronto a vivere la settima e penultima tappa della sua 77edizione. Dopo il fantastico successo di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), arrivato in solitaria a Combloux, i corridori sono nuovamente pronti a sfidarsi in una tappa che presenta ben 3 ascese. Vedremo se lo sloveno in maglia gialla aumenterà il suo distacco ipotecando oggi la vittoria della corsa a tappe francese. PERCORSO. La frazione partirà da Grand-Algueblanche e si concluderà dopo 132 chilometri a Valmeinier. Si inizierà subito la lunga scalata del Col de la Madeleine, con i suoi 24,7 chilometri al 6,1% di pendenza media, per poi affrontare la lunga discesa.

