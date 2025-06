Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Grand-Algueblanche-Valmeinier; orari percorso favoriti Nuovo assolo di Pogacar nella frazione regina?

Il Giro del Delfinato 2025 entra nel vivo con la tappa di oggi, da Grand Aiguëblanche a Valmeinier, una frazione che promette spettacolo tra salite impegnative e battaglie emozionanti. Dopo il trionfo di Pogacar in solitaria, tutti gli occhi sono puntati sull’ormai inevitabile duello finale. Riuscirà lo sloveno a consolidare il suo vantaggio, o assisteremo a una rimonta clamorosa? La risposta tra le immagini della gara e i momenti più intensi...

Il Giro del Delfinato 2025 è pronto a vivere la settima e penultima tappa della sua 77edizione. Dopo il fantastico successo di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), arrivato in solitaria a Combloux, i corridori sono nuovamente pronti a sfidarsi in una tappa che presenta ben tre ascese. Vedremo se lo sloveno in maglia gialla aumenterà il suo distacco ipotecando oggi la vittoria della corsa a tappe francese. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 12.10 PERCORSO. La frazione partirà da Grand-Algueblanche e si concluderà dopo 132 chilometri a Valmeinier. Si inizierà subito la lunga scalata del Col de la Madeleine, con i suoi 24,7 chilometri al 6,1% di pendenza media, per poi affrontare la lunga discesa.

