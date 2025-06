Giro del Delfinato 2025 tappa 8 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro del Delfinato 2025 si avvia alla sua tappa più decisiva, con Tadej Pogacar in testa e pronto a consolidare la sua leadership. La tappa 8, con partenza da VaLmeinier il 14 giugno, promette emozioni forti tra salite impegnative e scenari mozzafiato. Scopri percorso, altimetria, favoriti e orari TV per non perdere neppure un istante di questa spettacolare gara. La sfida è aperta: chi conquisterà il podio?

VaLmeinier, 14 giugno 2025 – Il Giro del Delfinato, salvo clamorosi colpi di scena, è nelle mani di Tadej Pogacar. Il campione della Uae ha vinto anche a Valmoinier, chiudendo la pratica su Jonas Vingegaard, secondo, e soprattutto su Remco Evenepoel, giunto al traguardo in quinta posizione e ormai privo anche del podio in favore dell’ottimo tedesco Florian Lipowitz. Dominio totale di Pogacar che ha staccato il leader della Visma sia nella sesta che nella settima tappa, così il vantaggio in classifica generale è rassicurante (1’01”), mentre Lipowitz è terzo a 2’21” con Evenepoel quarto staccato addirittura di 4’11”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025, tappa 8: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

