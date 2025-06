Giro del Delfinato 2025 Pogacar | Oggi ho attaccato per difendermi

Tadej Pogacar si conferma il protagonista indiscusso del Giro del Delfinato 2025, conquistando la tappa 7 con una performance da vero campione. La sua forza e determinazione sono state evidenti, lasciando gli avversari a distanza e rafforzando la leadership in questa prestigiosa corsa francese. Con ogni salita e ogni sprint, lo sloveno dimostra di essere inarrestabile: fino a dove potrà arrivare questa sua straordinaria cavalcata?

Valmeinier 1800 (Francia), 14 giugno 2025 - Un'altra prova di forza, casomai ce ne fosse ancora bisogno: Tadej Pogacar vince anche la tappa 7, calando il tris personale al Giro del Delfinato 2025, di cui è sempre più padrone. Le dichiarazioni di Pogacar. Scattato a 11,5 km dalla vetta della salita verso Valmeinier 1800, lo sloveno ha ancora una volta lasciato sul posto Jonas Vingegaard e soprattutto Remco Evenepoel, oggi fuori dal podio appannaggio della sorpresa Florian Lipowitz: un'ulteriore ipoteca verso il successo finale che il campionato del mondo ha commentato subito dopo l'arrivo, non risparmiando qualche frecciatina alla Visma-Lease a Bike. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025, Pogacar: “Oggi ho attaccato per difendermi”

