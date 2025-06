Giovani industriali a Rapallo Orsini chiude i lavori | L’incertezza è il grande problema Renzi | Europa debole Italia debolissima

A Rapallo, i giovani industriali hanno concluso con entusiasmo il loro convegno, raccogliendo sfide e opportunità per il futuro del nostro Paese. Con la presenza di Matteo Renzi, si è discusso di incertezza e della necessità di rafforzare l’Italia e l’Europa, mentre Fabiano Gollo ha sottolineato l’importanza di innovazione e pragmatismo. È ora di trasformare queste parole in azioni concrete per un’Italia più forte e resiliente.

Alla seconda giornata, conclusiva, del convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo era presente anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Fabiano Gollo, presidente del Comitato Regionale Giovani Industriali di Confindustria Liguria: “Vogliamo un Paese che sappia combinare innovazione tecnologica e pragmatismo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Giovani industriali a Rapallo, Orsini chiude i lavori: “L’incertezza è il grande problema”. Renzi: “Europa debole, Italia debolissima”

In questa notizia si parla di: giovani - industriali - rapallo - renzi

Luigi Abete nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia: focus su politiche industriali e giovani - Luigi Abete è stato nominato nuovo presidente di Confindustria Cultura Italia, focalizzandosi su politiche industriali innovative a sostegno delle industrie culturali e creative.

Ascoltate @matteorenzi Strepitoso. Io spero solo che almeno i giovani industriali si rendano conto che c'è una che racconta fandonie un giorno si e l'altro pure e un vero politico, molto preparato, che spiega benissimo la realtà della situazione attuale Vai su X

SEN. RENZI (TELEGRAM) * «IL MIO INTERVENTO AL CONVEGNO GIOVANI IMPRENDITORI A RAPALLO, ANALISI DEL CONFLITTO IRAN-ISRAELE E CRITICA AL GOVERNO; VIDEO Banche, Renzi: Golden power grave lesione libero mercato, scandalo assoluto - LaPresse; Notizie dal Quotidiano di Sicilia.

Matteo Renzi dai Giovani Industriali: “Genova laboratorio: quando ci siamo noi si vince” - Silvia Salis è la sindaca di Genova, ha un grande lavoro da fare, sono certo che lo potrà fare”. msn.com scrive

Giovani Confindustria, Renzi a: Passare da Salvini all’Intelligenza Artificiale è impossibile - Nella giornata conclusiva del Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria a Rapallo, intitolata “Passione d'Impresa. Da ligurianotizie.it

I giovani industriali: «L’Italia sta infrangendo il patto tra le generazioni. Intervenire su bolletta luce, tasse oltre il 41%, cuneo al 47,1%» - Anghileri, vicepresidente di Viale dell’Astronomia: «Raddoppiare gli investimenti su natalità, istruzione, innovazione. Come scrive corriere.it