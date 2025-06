Giovani in piazza contro la guerra e il riarmo | mobilitazione nazionale in corso

giovani di tutta Italia scendono in piazza per promuovere pace e disarmo. Con entusiasmo e determinazione, si uniscono in una mobilitazione nazionale che attraversa città e regioni, chiedendo un futuro senza guerra e armamenti. Domani, il loro messaggio si farà ancora più forte, coinvolgendo centinaia di giovani pronti a fare la differenza. Le generazioni future sono già in movimento: ecco perché questa voce è destinata a farsi sentire.

Oggi, 14 giugno, ad Avellino e in diverse città d’Italia è partita una mobilitazione giovanile contro la guerra e il riarmo. Domani, 15 giugno, è prevista la seconda giornata di iniziative, che coinvolgeranno da Nord a Sud centinaia di giovani impegnati a far sentire la propria voce. Le. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Giovani in piazza contro la guerra e il riarmo: mobilitazione nazionale in corso

In questa notizia si parla di: giovani - guerra - riarmo - mobilitazione

