Giovani giungla lavoro | la piaga del nero e pressioni anti-maternità per una donna su tre

In Lombardia, la “normalità dell’irregolarità” nel mondo del lavoro colpisce duro: un giovane su due ha sperimentato il sommerso, e molte donne affrontano ostacoli come pressioni anti-maternità. La realtà è che dietro cifre e percentuali si nascondono storie di precarietà e ingiustizie, minando il futuro dei nostri giovani e delle nostre future madri. È ora di cambiare rotta e costruire un mercato del lavoro più giusto e inclusivo.

Milano – La “normalità dell’irregolarità”, anche nella Lombardia locomotiva d’Italia, emerge da un dato: un giovane su due ha avuto esperienze di lavoro sommerso, nella sua vita professionale, mentre quattro su dieci prestano ore di straordinario non pagate o pagate fuori busta, e il 12% ha fatto il suo debutto nel mondo del lavoro con un impiego totalmente in nero. Uno stipendio medio di 1.576 euro al mese, con le donne che guadagnano il 17,9% in meno rispetto agli uomini, allontana l’uscita dalla casa dei genitori e il traguardo di una vita indipendente, così come rende “quasi impossibile” il sogno di costruire una famiglia e avere dei figli, ostacolato anche da p ressioni sul luogo di lavoro s ubite soprattutto dalle donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani, giungla lavoro: la piaga del “nero” e pressioni anti-maternità per una donna su tre

In questa notizia si parla di: lavoro - nero - giovani - giungla

Droga, lavoro nero e codici segreti, maxi operazione da Taranto a Bolzano: tredici arresti - Un'ampia operazione ha avuto luogo all'alba di oggi, 12 maggio, coinvolgendo undici province da Taranto a Bolzano.

In via Sannazaro a #Napoli, un locale appena aperto da due volti noti di TikTok è finito al centro di un maxi-controllo della Polizia Locale e altri enti. Occupazione abusiva di suolo pubblico, gestione scorretta dei rifiuti, cibo senza tracciabilità e lavoratori in nero Vai su Facebook

Giovani, giungla lavoro: la piaga del “nero” e pressioni anti-maternità per una donna su tre; Il terziario e la giungla del lavoro povero e precario: cos’è la proposta 25-50-100 della Uiltucs; Il terziario e la giungla del lavoro povero e precario: cos’è la proposta 25-50-100 della Uiltucs.

Il terziario e la giungla del lavoro povero e precario: cos’è la proposta 25-50-100 della Uiltucs - Per risolvere il problema il sindacato propone: l’incremento del part time minimo a 25 ore, la paga oraria incrementata la domenica del 50% e nei festivi del 100% ... Segnala msn.com

Neet, il lavoro in nero coinvolge quasi il 90% dei giovani nelle città - Oltre sette giovani Neet su dieci hanno svolto in Italia lavoretti in «nero», ma nelle grandi città ... Come scrive ilsole24ore.com

“Poi vediamo”, Giovani Acli e Radicali italiani dicono stop al lavoro nero - I Giovani delle Acli e i Radicali Italiani annunciano congiuntamente il lancio della campagna “Poi vediamo – Stop lavoro nero”, un’iniziativa che mette al centro la lotta contro il lavoro ... Come scrive vita.it