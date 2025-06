Giovani e lavoro | Stop al mito del posto fisso ‘Paghette’ e non stipendi come possiamo fare famiglia?

I giovani lombardi sfatano il mito del posto fisso, desiderosi di un equilibrio tra lavoro e vita privata. La ricerca della Cisl e BiblioLavoro rivela che, oltre allo stipendio, sono cruciali ambiente positivo e flessibilità . Ma quali sfide restano? È tempo di ripensare il nostro modo di lavorare, perché il futuro si costruisce partendo da nuove priorità e opportunità .

“Vogliamo lavorare per vivere e non vivere per lavorare”. A raccogliere la voce dei giovani lombardi è un’indagine promossa dalla Cisl e realizzata da BiblioLavoro, il centro studi regionale del sindacato. Ciò che rende più attrattivo un lavoro è ancora lo stipendio, ma poi vengono altri fattori come l’equilibrio fra attività professionale e tempo libero e la qualità del clima aziendale. Tramonta il mito del posto fisso, ma restano problemi irrisolti come il precariato, la disparità di genere, il basso livello dei salari che complica il progetto di “mettere su famiglia”. La ricerca, presentata venerdì 13 giugno a Milano durante un convegno organizzato con il Laboratorio Giovani 2. 🔗 Leggi su Bergamonews.it