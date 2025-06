Giovane morto in acqua in un porticciolo turistico vicino ai locali della movida Il cadavere trovato dai bagnanti sotto choc

Un giovane tra i 16 e i 20 anni è stato trovato senza vita nel porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari, sconvolgendo la movida locale. Il suo corpo è stato ripescato dai bagnanti, lasciando tutta la comunità sgomenta e in cerca di risposte. Mentre le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di questa tragica perdita, si apre un doloroso interrogativo sulla sicurezza e il benessere dei giovani nella zona.

Un cadavere è stato ripescato in acqua davanti al porticciolo turistico di Su Siccu a Cagliari. Si tratta, secondo i primi accertamenti, del corpo di un giovane, tra i 16 e i 20 anni, ma gli. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giovane morto in acqua in un porticciolo turistico vicino ai locali della movida. Il cadavere trovato dai bagnanti sotto choc

