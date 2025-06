Giovane bagnino salva bimbo di 8 anni in mare Era in difficoltà gridava Il ringraziamento dei familiari

In un’estate che si preannuncia ricca di emozioni, la scena di un giovane bagnino di Ameglia che salva un bambino di 8 anni in mare è diventata un esempio di coraggio e prontezza. Francesco Menotti, 23 anni, ha visto il piccolo in difficoltà dalla torretta dello stabilimento balneare di Fiumaretta, agendo con tempestività e determinazione. Il suo gesto ha evitato una tragedia, lasciando i familiari pieni di gratitudine e speranza.

Ameglia, 14 giugno 2025 – Ha visto quel bambino dimenarsi in acqua in evidente difficoltà: agitava le braccia per richiamare l'attenzione, chiedeva aiuto urlando. Una scena vista in diretta da Francesco Menotti 23enne bagnino sarzanese, dall'alto della torretta dello stabilimento balneare di Fiumaretta, dove lavora in queste prime settimane di stagione estiva. Il suo provvidenziale intervento ha sventato una possibile tragedia l'altro pomeriggio, nelle acque antistanti il Bagno Ivana di Fiumaretta. Intorno alle 17 ha notato un bambino in difficoltà in acqua. "Ho visto il bimbo che agitava le braccia e gridava aiuto – racconta Menotti – e sono subito andato a recuperarlo, portandolo in salvo sul bagnasciuga.

