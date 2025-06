Giovane accoltellato a Lido Adriano 50enne fermato

Un episodio drammatico scuote Lido Adriano: un giovane di 23 anni è stato ferito da un coltello durante una lite al bar, e il responsabile, un uomo di 50 anni, si è consegnato spontaneamente alla polizia. La vicenda, ancora in fase di approfondimento, solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto delle regole nei luoghi di aggregazione. Seguiranno aggiornamenti sulle indagini e sulle eventuali conseguenze legali.

Ravenna, 14 giugno 2025 - E' stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Leonardo Caravilla, 50 anni, residente a Lido Adriano, accusato di aver accoltellato un 23enne macedone, durante una lite al bar ieri pomeriggio di ieri sul lungomare della frazione ravennate ( foto ). Caravilla si è presentato spontaneamente nella serata di ieri nella caserma dell'Arma, accompagnato dal proprio avvocato. Ha consegnato l'arma (un coltello a scatto) utilizzata e ammesso la propria responsabilità. Dopo l'interrogatorio da parte del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato portato in carcere. Intanto resta ricoverato nel reparto di terapia intensiva il 23enne che era stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale civile Bufalini di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovane accoltellato a Lido Adriano, 50enne fermato

