Giostra stasera l’ordine sulla lizza Le prove di notte con un debuttante

Stasera, in un’atmosfera di attesa e magia, piazza del Comune si trasforma nel palcoscenico della tradizione più entusiasmante: la giostra. Con il debutto di un coraggioso debuttante, l’evento si fa sempre più intenso, culminando nell’estrazione delle carriere, un momento di pura suspense che deciderà il destino dei contendenti. La passione, le speranze e il richiamo della lancia d’oro rendono questa notte unica. E la sfida sta per cominciare...

A una settimana dalla notturna, la Giostra inizia a fare sul serio. Stasera in piazza del Comune e sulle scalinate del Duomo è atteso il pubblico delle grandi occasioni per assistere alla prima cerimonia ufficiale, quella dell' estrazione delle carriere. La sorte e la mano dei paggetti dei quattro quartieri stabiliranno l'ordine con cui i giostratori si sfideranno sulla lizza cercando di portare a casa la lancia d'oro dedicata al Giubileo della Speranza. La stessa che dopo la cerimonia sarà portata in Duomo dove rimarrà fino alla Giostra. Prima, alle 21.30 sul palco allestito in piazza della Libertà, ci sarà oltre all'estrazione delle carriere, il giuramento dei capitani.

