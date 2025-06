Giornata Nazionale dello Sport | la festa stamattina in piazza San Lorenzo

Oggi, il cuore di Genova batte forte con la Giornata Nazionale dello Sport e il Giubileo dello Sport, una doppia celebrazione che anima piazza San Lorenzo. La città si trasforma in un vivace palcoscenico di passione, energia e divertimento, offrendo a tutti l’opportunità di scoprire nuove discipline e vivere il movimento come mai prima d’ora. Un’occasione imperdibile per celebrare lo sport e promuovere uno stile di vita attivo e condiviso!

Giornata Nazionale dello Sport e Giubileo dello Sport: doppia festa per Genova in pieno centro nella giornata di oggi, sabato 14 giugno. Appuntamento in piazza San Lorenzo che si trasformerĂ in un luogo in cui si potranno osservare e provare diverse discipline per l'evento coordinato dal Coni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Giornata Nazionale dello Sport: la festa stamattina in piazza San Lorenzo

