Giornata Nazionale dello Sport | la festa stamattina in centro con stand prove e giochi per tutti

Oggi, nel cuore di Genova, si accende una celebrazione dedicata all’energia e alla passione sportiva: la Giornata Nazionale dello Sport e il Giubileo dello Sport. In piazza San Lorenzo, stand, prove e giochi coinvolgenti animano la città, invitando grandi e piccoli a vivere il movimento. Una giornata ricca di entusiasmo e benessere che rende lo sport protagonista assoluto della nostra comunità. Non mancate, perché questa festa è un inno alla vitalità di tutti noi!

Giornata Nazionale dello Sport e Giubileo dello Sport: doppia festa per Genova in pieno centro nella giornata di oggi, sabato 14 giugno. Appuntamento in piazza San Lorenzo che si trasformerà in un luogo in cui si potranno osservare e provare diverse discipline per l'evento coordinato dal Coni.