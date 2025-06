Giornata mondiale del Rifugiato | verrà proiettato Samsa il nuovo cortometraggio di Gianpiero Pumo

Venerdì 20 giugno, Palermo si anima con un evento speciale: la proiezione in anteprima di "Samsa", il nuovo cortometraggio di Gianpiero Pumo, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Un momento di riflessione e speranza che celebra il coraggio e la resilienza di chi cerca una nuova vita. Non perdere questa occasione di condividere storie di umanità e solidarietà.

Palermo celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato con la prima assoluta di Samsa, il nuovo cortometraggio di Gianpiero Pumo In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, venerdì 20 giugno alle ore 19:00, il SAI Comune di Palermo presenta in anteprima assoluta Samsa, il nuovo cortometraggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Giornata mondiale del Rifugiato: verrà proiettato Samsa, il nuovo cortometraggio di Gianpiero Pumo

In questa notizia si parla di: giornata - mondiale - rifugiato - samsa

Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti misurazione della pressione con gli specialisti Aoup - Domenica 18 maggio, in occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione, largo Ciro Menotti a Pisa ospiterà una giornata di sensibilizzazione con misurazioni gratuite della pressione arteriosa.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, venerdì 20 giugno alle ore 19:00, il S.A.I. Comune di Palermo presenta in anteprima assoluta Samsa, il nuovo cortometraggio del regista Gianpiero Pumo, già autore del pluripremiato Ciurè.La proiezione si t Vai su Facebook

Cosa sai?: le iniziative a Palermo per la giornata mondiale del rifugiato; Al via le riprese del cortometraggio Samsa, protagonisti 18 migranti accolti a Palermo; Palermo celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato con Samsa, il nuovo cortometraggio di Gianpiero Pumo.

"Conoscere e accogliere": tante iniziative per la Giornata Mondiale del Rifugiato - "Conoscere e accogliere": tante iniziative per la Giornata Mondiale del Rifugiato. primamilanoovest.it scrive

Giornata Mondiale del Rifugiato 2024 - Quest’anno, il focus della Giornata Mondiale del Rifugiato è la solidarietà con e l’inclusione delle persone rifugiate. Lo riporta unhcr.org

L’appello di Alessandro Gassmann per i rifugiati: lo spot per la Giornata Mondiale - In anteprima, lo spot per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2025 del 20 giugno con la voce di Alessandro Gassmann. Si legge su style.corriere.it