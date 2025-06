Giornata dello sport Valditara | Le attività sportive sono straordinarie occasioni educative

In occasione della Giornata Nazionale dello Sport, il Ministro Giuseppe Valditara sottolinea come le attività sportive rappresentino straordinarie occasioni educative, capaci di insegnare valori fondamentali come impegno, rispetto e solidarietà. Questa giornata, che si svolge tra il 14 e il 15 giugno, invita tutti a riflettere sul ruolo dello sport nel percorso formativo dei giovani. È un momento di celebrazione e arricchimento per tutta la comunità educativa.

"Le attività sportive sono straordinarie occasioni educative, capaci di trasmettere valori come l'impegno, il rispetto, la lealtà, la solidarietà". Lo scrive su X il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in occasione della giornata nazionale dello sport che si svolge il 14 e 15 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: giornata - sport - valditara - attività

Giornata Mondiale Fair Play: sport e inclusione protagonisti il 16 maggio - Il 16 maggio, Roma ospiterà l’evento 'Lo sport a tutto campo' in occasione della Giornata Mondiale del Fair Play e dei 30 anni del Fair Play in Italia.

Bellissima giornata in barca a vela sul Lago di Como per gli studenti e le studentesse delle classi terze della nostra scuola secondaria. Questo è solo uno dei momenti in cui lo sport all’Thouar Gonzaga è protagonista. Grazie ai docenti che l’hanno pensato e o Vai su Facebook

I Giochi della Gioventù sono ufficialmente tornati. Festa grande all'Olimpico con 2500 studenti da tutta Italia; Allo stadio Olimpico tornano i Giochi della Gioventù. Con 200 baskettari; Olimpico, il ritorno dei Giochi della Gioventù (pronto un miliardo per le palestre).