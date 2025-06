Giornata della vitiligine contro stigma e falsi miti un ‘doppio attacco’ può batterla

In occasione della Giornata della Vitiligine, si alza il sipario su un vero e proprio ‘doppio attacco’ contro stigma e falsi miti. Questa giornata è un’occasione per sensibilizzare, informare e abbattere le barriere che ancora isolano chi convive con questa condizione. È tempo di smontare pregiudizi e diffondere una corretta conoscenza: la vitiligine non è contagiosa. Solo così potremo davvero batterla insieme, promuovendo empatia e inclusione.

(Adnkronos) – Macchie color bianco latte sulle pelle, che compaiono concentrate su viso, mani, piedi, ascelle, gomiti e ginocchia. Sono i segni della vitiligine, vissuti spesso con angoscia da chi ne soffre e si sente 'marchiato', additato ed evitato come fosse contagioso. Ma la vitiligine contagiosa non è, ed è anche per smentire false credenze . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Giornata della vitiligine contro stigma e falsi miti, un ‘doppio attacco’ può batterla

In questa notizia si parla di: vitiligine - giornata - stigma - falsi

Giornata della vitiligine contro stigma e falsi miti, un 'doppio attacco' può batterla - Ma la vitiligine contagiosa non è, ed è anche per smentire false credenze come questa che il 25 giugno di ogni anno si celebra il World Vitiligo Day, Giornata mondiale dedicata ... Scrive adnkronos.com

Vitiligine, gestirla meglio e conoscerla per andare oltre i falsi miti - La campagna “Vitiligine: è tempo di essere liberi” – promossa da Incyte Italia con il patrocinio di APIAFCO ... Si legge su dilei.it

Vitiligine come affrontarla e gestire i falsi miti - Restano ancora barriere psicologiche e tanti falsi miti che continuano a circondare questa patologia. Da dilei.it