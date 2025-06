Giornata del Donatore l’Avis si prepara a fare festa a Cupra

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di sangue, Cupra si trasforma in un luogo di solidarietà e dolcezza. Alle ore 18, piazza Possenti ospiterà un evento speciale, ideato da Lara Amadio, presidente dell’AVIS Comunale, dedicato a sensibilizzare e unire la comunità. Il cuore pulsante sarà "Il Gelato del Donatore", un omaggio gratuito per tutti coloro che desiderano sostenere questa nobile causa. Un modo gustoso per fare del bene!

A Cupra un evento dolce e solidale animerà oggi piazza Possenti alle ore 18, in occasione della Giornata mondiale del Donatore di sangue. L’iniziativa, ideata e promossa da Lara Amadio, presidente dell’AVIS Comunale di Cupra, punta a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue attraverso un momento di festa accessibile a tutti. Il protagonista assoluto sarà " Il Gelato del Donatore ", un omaggio offerto a tutti i partecipanti grazie alla collaborazione con la gelateria "La Golosa" di Cupra Marittima, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. Un gesto simbolico per ringraziare chi dona vita attraverso un semplice ma fondamentale gesto: donare il proprio sangue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giornata del Donatore, l’Avis si prepara a fare festa a Cupra

