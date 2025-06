Giornata del donatore di sangue l’appello alle mamme | Donate il cordone ombelicale

In occasione della Giornata del Donatore di Sangue, un appello speciale alle mamme italiane: donare il cordone ombelicale è un gesto di grande valore che può salvare vite. Questo tesoro di cellule staminali rappresenta una risorsa fondamentale non solo per i trapianti, ma anche per il benessere dei neonati prematuri e di chi affronta gravi patologie. Ricordate, ogni gesto può fare la differenza: il vostro dono può essere un vero miracolo.

(Adnkronos) – Mamme ricordate di donare il sangue del cordone ombelicale quando nasce il vostro bambino: è una fonte preziosa di staminali salvavita, cellule 'jolly' utili non solo per il trapianto di chi soffre di gravi malattie del sangue, ma anche ai bebè prematuri e in diverse patologie. Rinnova il suo appello la Federazione italiana . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: sangue - mamme - cordone - ombelicale

Le cellule staminali ematopoietiche presenti nel sangue del cordone ombelicale possono rigenerare il sistema immunitario e sono utilizzate per curare oltre 80 patologie, tra cui leucemie, linfomi, talassemie e alcune malattie autoimmuni. Oggi la ricerca guard Vai su Facebook

Giornata del donatore di sangue, l’appello alle mamme: “Donate il cordone ombelicale”; Dal cordone ombelicale, un’ancora di salvezza per i bimbi nati prematuri; Come e perché donare il sangue del cordone ombelicale?.

Giornata del donatore di sangue, l'appello alle mamme: "Donate il cordone ombelicale" - E' una fonte di cellule staminali salvavita, utili per il trapianto in caso di malattie gravi del sangue, ma anche in medicina rigenerative e ai bebè prematuri. Come scrive msn.com

Cordone ombelicale: quando cade, medicazione e conservazione - Le future mamme possono donare il sangue del cordone ombelicale, ricco di cellule staminali preziose per la cura di molte patologie. Si legge su bimbisaniebelli.it

Dal cordone ombelicale la salvezza per i nati prematuri - Ma accanto alle forme tradizionali di donazione, esiste anche quella meno conosciuta di sangue di cordone ombelicale, cioè di sangue rimasto nella placenta e nel ... Da msn.com