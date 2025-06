Giorgio Armani vuole comprare uno storico locale notturno per 12 milioni di euro

Giorgio Armani, celebre re della moda milanese, si prepara a fare il suo ingresso nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento con un investimento da 12 milioni di euro: la storica La Capannina di Forte dei Marmi. Il prestigioso locale della Versilia potrebbe diventare la prossima avventura del designer, che sembra essere in trattativa con i proprietari. Un'operazione che potrebbe rivoluzionare il panorama notturno e consolidare ulteriormente il suo impero di stile e innovazione.

Giorgio Armani e La Capannina di Forte dei Marmi. Il re della moda milanese avrebbe puntato gli occhi sullo storico locale della Versilia come prossimo investimento e, anche se non c'è ancora l'ufficialità, sembrerebbe che 'Re Giorgio' sia in contatto con la proprietà. Le voci sono partite.

