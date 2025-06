Giorgia Sottana | Essere mamma mi ha cambiato L' esclusione dall' azzurro? Ogni tanto piango

Giorgia Sottana, simbolo del basket italiano e mamma orgogliosa, svela come la maternità abbia rivoluzionato la sua vita sportiva. Dopo otto scudetti, la sua forza si intreccia con le sfide quotidiane di essere madre e atleta: un equilibrio difficile, ma pieno di emozioni. In questa intervista esclusiva a Sportweek, scopriamo come Ellis abbia cambiato ogni suo pensiero e il suo modo di vivere la pallacanestro. La sua storia è un inno alla resilienza e alla passione.

Una delle più forti e poliedriche giocatrici di basket italiane si racconta a Sportweek dopo il suo ottavo scudetto: "Da quando è nata Ellis la pallacanestro inizia solo quando entro in palestra, non ho tempo di pensare ad altro. A lei che importa della partita? Se vuole andare al parchetto, tu ci vai".

Una è Giorgia Sottana, fantastica giocatrice di basket. L’altra è il suo amore, Kim Mestdagh, anche lei giocatrice. Madre della loro bambina. Giorgia scrive questo sul suo profilo. “Comunque, visto che oggi è la Giornata mondiale contro l’omotransfobia, volevo Vai su Facebook

Giorgia Sottana, regina del basket e neo-mamma: «La stella più bella è la mia piccola Ellis» - mamma stava a Schio, nel vicentino, mentre le finali si disputavano a Torino

Basket. E' nata Ellis, la bimba di Kim Mestdagh e Giorgia Sottana. La campionessa dopo la nascita è tornata in campo e ha vinto la sua decima Coppa Italia, la prima da mamma - Fiocco rosa in casa di Giorgia Sottana, la stella trevigiana del basket femminile, che sabato è diventata mamma.